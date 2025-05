di Mario Murdolo

BIVONGI – E’ quella di quest’anno la diciannovesima edizione del consueto appuntamento del Marmarico Day, organizzato dalla locale associazione ambientalista Medambiente, che quest’anno apre i battenti con largo anticipo il 25 maggio.

Questo importante evento ecologico si svolgerà nella vallata dello Stilaro, ricca di vegetazione, di natura ed acque incontaminate dove primeggia la nota Cascata del Marmarico posta lontana da possibili inquinamenti, lontana dal centro abitato e definita meraviglia italiana per essere la più alta dell’appennino meridionale con i suoi maestosi 114 metri. E proprio per rendere più agevole e comodo il cammino dei tanti turisti e visitatori che già vengono a visitarla che come dice Mario Tisano organizzatore della giornata naturalistica, ogni anno provvediamo a pulire il percorso lungo 6 chilometri in largo anticipo.

Purtroppo non esiste un registro di presenze per monitorare il flusso turistico che tra quello podistico e quello mediante fuoristrada deve essere copioso. A dimostrazione della purezza e dell’ambiente circostante la cascata, nel laghetto vicino esiste un maestoso ontano che secondo gli studiosi dovrebbe avere un’esistenza di 100 anni mentre questo, incredibilmente ha superato di gran lunga i 200.

I turisti non perdono l’occasione in estate di fare un tonificante e rinfrescante bagno nelle gelide acque della cascata, e al ritorno, non rinunciano ad una visita ai Bagni di Guida ricchi di meravigliose e medicamentose acque solfuree storicamente conosciute e salutari per chi soffre di reumatismi e malattie delle ossa. Dunque venite a visitare la Vallata dello Stilaro ricca di storia, di natura incontaminata, di religiosità e di calorosa accoglienza.