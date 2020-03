BIVONGI La vicinanza dell’amministratozione comunale a bar, ristoranti e piccole imprese

R. & P.

Il sindaco di Bivongi, Vincenzo Valenti e l’amministrazione comunale di Bivongi, dopo aver attivato il Comitato operativo comunale per le persone in difficoltà e promosso un banco alimentare per i senza lavoro, ora sono affianco dei titolari di attività di bar e ristoranti del paese e invocano il sostegno economico urgente di Stato e Regione per la situazione di disagio economico che stanno vivendo in questo periodo di chiusura forzata a causa della pandemia in corso. L’ Amministrazione Comunale di Bivongi rivolge pertanto un pressante appello alle autorità regionali e nazionali a favore dei gestori di bar, ristoranti e di tutte le altre categorie che in questo momento sono in sofferenza a causa del corona virus. Stiamo vivendo tutti un periodo problematico e non possiamo non pensare alle grandi difficoltà che stanno affliggendo la categoria degli esercenti e dei loro dipendenti. Siamo per questo al loro fianco e chiediamo un intervento urgente di sostegno economico in favore di queste famiglie di lavoratori. Un ringraziamento doveroso va, inoltre, a quei commercianti che, con grande senso di responsabilità e di sacrificio personale, stanno garantendo i prodotti di prima necessità e per il senso di comunità che da sempre sanno trasmettere.

Il sindaco Dr. Vincenzo Valenti