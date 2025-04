di Mario Murdolo (foto fonte web)

BIVONGI – Il consultorio familiare di Bivongi sempre attivo e sensibile alle problematiche sanitarie si è fatto promotore di un’interessante e utile iniziativa con un’attività di screening con la partecipazione e il coinvolgimento interessato di moltissimi cittadini provenienti anche dai paesi vicini. Questa giornata è stata utilizzata per l’informazione e la sensibilizzazione sull’importanza che riveste il ricorso alla prevenzione sottoponendosi ai più moderni trattamenti sanitari sulla prevenzione delle molto diffuse, invalidanti e mortali quali l’ostioporosi e il tumore dell’utero.

A rendere interessante e di facile comprensione sono state chiamate alcune dottoresse del consultorio di Locri che con grande competenza e professionalità hanno fatto conoscere le cause, i danni, i pericoli e molte volte cause di morte. L’ostioporosi è una malattia dell’apparato scheletrico che provoca una maggiore fragilità delle ossa e quindi un maggiore rischio di fratture. Come per tutte le altre malattie la prevenzione è fondamentale e vitale per evitare gravi conseguenze che possono portare a fratture e riduzione della deambulazione e in molti casi invalidanti.