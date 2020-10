BIVONGI Furto all’impresa Cogeur, la solidarietà dell’amministratozione comunale

R. & P.

Il sindaco Vincenzo Valenti e l’intera amministrazione comunale di Bivongi esprimono vicinanza e solidarietà all’impresa Co.g.eur Srl dei fratelli Carnovale per il furto subito nel cantiere di Satriano in provincia di Catanzaro. Il grave atto delinquenziale, oltre a colpire ancora una volta l’impresa Co.g.eur. fiore all’occhiello di Bivongi e della vallata dello Stilaro, rappresenta una ferita per tutto il territorio calabrese e si auspica, per questo e al più presto, da parte degli organi inquirenti l’individuazione dei colpevoli e una giusta condanna. Rivolgiamo, inoltre, alle autorità competenti il nostro pressante appello a bloccare, con ogni mezzo, il dilagare della criminalità che impedisce il lavoro alle aziende sane e produttive, vero motore dell’economia locale, e che garantiscono, quotidianamente e con enormi sacrifici, il lavoro a centinaia di padri di famiglia altrimenti costretti a un’altra emigrazione senza ritorno con il conseguente depauperamento delle forze oneste e delle migliori intelligenze di una terra sempre più difficile e abbandonata. Il Sindaco

Dr. Vincenzo Valenti