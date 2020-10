BIVONGI Finanziato il consolidamento del ponte Migliolo

R. & P.

Finanziato il consolidamento del ponte Migliolo di Bivongi. La Città Metropolitana ha individuato le risorse per un finanziamento di 350 mila euro finalizzati alla messa in sicurezza della struttura. Esprimo pertanto la mia personale soddisfazione e dell’intera amministrazione comunale per l’obiettivo raggiunto. Un problema, questo, che si trascinava da diversi anni e che mi ha costretto, lo scorso 2 gennaio, a disporre il divieto di transito. Ora i sacrifici dei cittadini e di tutti noi sono stati ripagati e speriamo al più presto poter vedere finalmente avviati i lavori. Ringrazio per questo il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, e il dirigente del settore viabilità, ingegnere Lorenzo Benestare, insieme al geometra Nicola Rodi, responsabile unico del procedimento. . Il Sindaco

Dr. Vincenzo Valenti