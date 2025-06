di Mario Murdolo

BIVONGI – Una giornata veramente indimenticabile e piena di contenuti quella del 27 giugno a Bivongi. In una cornice appositamente e minuziosamente realizzata dall’amministrazione comunale e dalla società sportiva Bivongi Pazzano sono stati accolti tra i fragorosi e lunghi applausi del numeroso pubblico i veri e importanti protagonisti della serata dal sindaco Grazia Zaffino.

Dopo il doveroso saluto di benvenuto del sindaco Grazia Zaffino, che nel fare gli onori di casa ha ringraziato gli ospiti che ancora oggi hanno dimostrato la loro affettuosa e impegnata vicinanza a Bivongi, specialmente in momenti più straordinari e di difficoltà come nel caso della interruzione della viabilità che vide un intervento tempestivo e rapido della Città Metropolitana, grazie all’impegno di Carmelo Versace giunto sul posto per visionare il tutto.

Presenti alla manifestazione pubblica il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco Carmelo Versace.

Perfetto connubio e sintonia fra sport e cultura, entrambi strumenti e veicoli di pace, fratellanza, tolleranza e di sana convivenza civile. Il campo di Bivongi sarà a breve reso più moderno, accogliendo in numero maggiore bambini e ragazzi che si avvicineranno alla cultura dello sport, sempre nel pieno rispetto del fair play.