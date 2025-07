di Mario Murdolo

BIVONGI – Ovviamente vi sareste aspettati dopo la entusiasmante ed eccellente esibizione sotto forma di saggio di fine anno delle bravissime e numerosissime allieve della rinomata scuola di danza ritmica della maestra Marta Cherubino che oggi mi intrattenessi a parlare dei loro inimitabili virtuosismi e acrobazie e delle numerose onorificenze, trofei, coppe e medaglie d’oro. Invece voglio soffermarmi sul fatto che per la seconda volta la maestra Cherubino ha scelto di rappresentare il saggio a Bivongi, tenendo conto che la scuola ha sede a Monasterace. Una scelta nato sia dalla volontà dell’amministrazione comunale di Bivongi e sia dal fatto che molte allieve sono della Vallata dello Stilaro e di Bivongi stesso. In una piazza gremita di spettatori la maestra Cherubino ha presentato le ginnaste sottolineando per ognuna il tipo di esercizio eseguito e le onorificenze conseguite durante l’anno scolastico.

Con questo meraviglioso evento si apre nel migliore dei modi e con ottimi auspici, la stagione delle feste estive a Bivongi che da quanto trapelato dall’ufficio del sindaco Grazia Zaffino dovrà essere piena di eventi non solo festaioli, ma anche culturali.