BIVONGI Bonificata l’area di località “Colaciuri” dai numerosi rifiuti, tra cui scarti di macelleria

R. & P.

Effettuata la bonifica dell’area interessata da scarti di macelleria in località “Colaciuri”, di Bivongi. L’attività di prelievo e smaltimento di rifiuti di origine animale in vario stato di conservazione è stata affidata alla ditta specializzata IGA srl di Cinquefrondi dopo l’avvio delle procedure da parte del responsabile dell’area tecnica del comune geometra Giuseppe Sorgiovanni.

La segnalazione era pervenuta lo scorso 4 aprile con nota dei Carabinieri della Stazione di Stilo con la quale si partecipava che ignoti avevano abbandonato sul suolo caratterizzato da vegetazione alcuni rifiuti tra cui scarti di macelleria alcuni dei quali in avanzata fase di decomposizione.

Con la stessa nota il comune di Bivongi era invitato a disporre la rimozione dei rifiuti in questione a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica considerato che l’abbandono di rifiuti è rischiosa per l’ambiente con possibili gravi ripercussione sul suolo, sottosuolo e acque superficiali e falde.

Stante lo stato di urgenza e indifferibilità dell’operazione il responsabile tecnico comunale determinava così di incaricare la ditta specializzata.

Soddisfazione per il buon esito dell’intervento viene quindi espressa dall’Amministrazione Comunale che, per mio tramite, intende ringraziare in primis l’arma dei Carabinieri per l’opportuna segnalazione e gratitudine al personale del Comune per la celerità nella predisposizione degli atti amministrativi nonché alla ditta IGA srl, affidataria del servizio, per la tempestività dell’intervento svolto in condizioni estremamente difficili attesa la particolare posizione e l’orografia del sito. Precisiamo inoltre la nostra azione amministrativa sarà sempre rivolta contro tutti gli atteggiamenti scorretti da qualsiasi parte essi provengano.

Il Sindaco

Dr. Vincenzo Valenti