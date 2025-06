di Mario Murdolo

BIVONGI – Giorno 11 giugno è stato un giorno speciale, particolare e indimenticabile per il sindaco Zaffino, per il suo elettorato e per l’intera comunità di Bivongi. Proprio un anno fa con una schiacciante e meritata vittoria la lista con a capo Grazia Zaffino, ha eletto il primo sindaco donna nella storia amministrativa bivongese. Oltre alla conclamata ed eccezionale bravura il primo cittadino offre la garanzia di un glorioso e impegnato passato amministrativo quale assessore e consigliere comunale e attiva nel mondo del sociale, nel volontariato e nel bene comune.

Sempre in prima linea per affrontare i problemi dei suoi cittadini, come per esempio la vicenda della casa albergo che da giorni è chiusa. Un grande disagio per l’assenza di una struttura per ricovero anziani e malati. E proprio per questo il Sindaco Zaffino, si è data da fare da subito per cercare di affrontare ed evitare il peggio.

Circa cinque mesi fa mi ha coinvolto personalmente rendendomi partecipe ad un tour di azione amministrativa e così ho constato di persona che presso il palazzo della giunta regionale si è incontrata con assessori, tecnici ed esperti della sanità sottoponendo il problema di vitale importanza. Da Catanzaro a Reggio Calabria, al Consiglio Regionale, per incontrare dopo la scienziata Amalia Bruni, consigliere regionale. Il lungo e faticoso viaggio interprovinciale si concluse in modo veramente eccezionale e irripetibile. Grazia assieme agli altri sindaci della provincia era stata invitata ad un’assemblea indetta dalla Città Metropolitana per fare il bilancio e il resoconto delle centinaia di manifestazioni culturali e sportive finanziate dall’ente e realizzate nei vari paesi. Come non citare il Mercato della Badia.

A distanza di un anno dal suo mandato, la notizia di un incontro da organizzare con la consigliera regionale Bruni, per cercare di risolvere la questione della riapertura della struttura per il ricovero degli anziani e dei malati. Anche in questa battaglia le sarò vicino per il bene di tutta la comunità di Bivongi e non solo.