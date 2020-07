BIMBINBICI La Consulta Giovanile di Siderno plaude alla riuscita dell’iniziativa

R. & P.

Ottima riuscita dell’evento “BimbinBici” a Siderno!La pedalata ecologica per i più piccoli, organizzata dalla Consulta Comunale Giovanile di Siderno e dal Comune di Siderno ha visto, infatti, la partecipazione di tanti bambini, entusiasti di condividere la propria gioia con i più grandi .Dopo la partenza, avvenuta presso il Monumento ai Marinai, i partecipanti hanno proseguito il loro percorso per tutto il Lungomare delle Palme di Siderno. Ad aspettarli all’arrivo ci sono stati musica, animazione, mascotte, ballons art, zucchero filato, pop-corn, spettacolo clown, un’estrazione a premi offerti da “La Bicicletta” e da “Cicli Futia” e una coppetta di gelato offerta dal “Manhattan Cafè Restaurant Bar”. Un evento riuscitissimo che, si ricorda, ha sposato a pieno gli obiettivi sottesi al prestigioso riconoscimento europeo della “Bandiera Blu”, conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano specifici criteri di qualità delle acque di balneazione e del servizio offerto. L’obiettivo, sin da subito, è stato quello di condividere e rendere più incisivo il messaggio ecologico alla cittadinanza, intraprendendo un percorso volto all’educazione, alla formazione e all’informazione per la sostenibilità ambientale e, nel contempo, alla crescita sociale e culturale della collettività. Si ringraziano gli sponsor tutti e quanti hanno contribuito alla buona organizzazione dell’evento.

CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DI SIDERNO