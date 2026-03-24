R. & P.

La Bim Bum Basket Rende espugna il PalaPinto di Mola, si aggiudica lo scontro diretto e abbandona finalmente l’ultima posizione in classifica. Una vittoria pesantissima, la prima lontano da casa in questa stagione, che riaccende la corsa salvezza e avvicina Bari – sconfitto ieri – ora distante soltanto due punti.

Dopo un primo tempo equilibrato, i biancorossi hanno progressivamente alzato il ritmo, scavando un solco sempre più profondo tra sé e gli avversari fino a toccare il massimo vantaggio di 18 lunghezze. Una prova di carattere, maturata con lucidità e continuità, che restituisce fiducia a un gruppo reduce da settimane complicate, fatte di delusioni e occasioni sfumate.

«Una vittoria di cuore e di orgoglio. Sono davvero contento per la prestazione dei ragazzi e mi complimento con ciascuno di loro» commenta a fine gara coach Carbone, visibilmente soddisfatto. «Stavolta il collettivo ha funzionato benissimo e si è espresso ad alti livelli per tutto l’incontro. Siamo stati praticamente sempre avanti nei singoli parziali. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti in classifica, ma ora dobbiamo continuare a credere nella salvezza e cercare di conquistare più punti possibile».

Il tecnico guarda già al futuro prossimo: cinque partite ancora da giocare, tre delle quali in casa, a Rende. Un calendario che offre margini per completare la rimonta e trasformare questo successo in una vera svolta. «Ripartiamo da questa vittoria – conclude Carbone – che rappresenta una grande iniezione di fiducia per tutto l’ambiente».

La Bim Bum Rende torna così a respirare e rilancia le proprie ambizioni: la lotta salvezza è più aperta che mai.

Tabellino

PoMola New Basket 62 Bim Bum Rende 77

Mola New Basket: Giovinazzo, Ramponi 14, Reimeyer, Pautasso ne, Beltramino 18, D’Agnano 7, Samardzic 7, Jovanovic 6, Kebe 8, Barnaba 2. All. Demonte.

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 6, Diakhate 4, Cavalieri 13, Cerchiaro ne, Lucadamo 6, Boccasavia 15, Cagnacci 22, Schifeo 2, Yeyap 9. All. Carbone.

Arbitri: Marseglia e Carella.

Note: parziali 21-23; 36-47; 50-66