R. & P.

MOLFETTA – La trasferta di Molfetta lascia l’amaro in bocca alla Bim Bum Basket Rende, sconfitta 105-84 al termine di una gara che, per due quarti, aveva raccontato tutt’altra storia. Il risultato finale, severo e poco rappresentativo dell’andamento iniziale, pesa soprattutto per una serie di episodi arbitrali che hanno inciso in modo evidente sull’equilibrio del match. L’avvio era stato incoraggiante: Cagnacci e compagni hanno affrontato la Virtus Molfetta senza timori, chiudendo il primo quarto sul 22-22 e mostrando solidità, ritmo e idee chiare. Anche nella seconda frazione i rendesi sono rimasti pienamente in partita, cedendo solo nel finale alle iniziative di Quarta e Favali, che hanno permesso ai pugliesi di andare all’intervallo avanti 50-44.

Il momento chiave arriva a inizio ripresa. Con Rende a soli quattro punti di distanza, si consuma l’azione che spezza l’equilibrio: su un contatto evidente in atto di tiro ai danni di Cagnacci non arriva il fischio arbitrale. Sul ribaltamento di fronte, invece, viene sanzionato a Boccasavia un fallo antisportivo apparso quantomeno discutibile.

La protesta di coach Carbone, comprensibilmente acceso, porta all’espulsione del tecnico rendese. La Virtus Molfetta sfrutta appieno il momento: quattro tiri liberi più possesso, un break pesante e l’inerzia che cambia definitivamente direzione.

Come se non bastasse, nei successivi 35 secondi i pugliesi si ritrovano altre sette volte in lunetta. Un dato che fotografa bene la confusione del momento e che spinge Molfetta verso un vantaggio ormai irrecuperabile. Il tabellone segna 78-61 e la partita, di fatto, è già chiusa. L’ultimo quarto diventa pura gestione per i padroni di casa, mentre la Bim Bum prova a limitare i danni senza però riuscire a ricucire lo strappo. Il 105-84 finale è un passivo pesante, certamente eccessivo rispetto a quanto visto nei primi 25 minuti di gioco.

La Bim Bum Rende torna dalla Puglia con una sconfitta che brucia non solo per il punteggio, ma per la sensazione di aver visto sfumare la partita nel momento migliore, complice una direzione arbitrale che ha inciso in modo determinante.

Tabellini

Virtus Molfetta 105

Rende 84

Molfetta: Bolis 21, Quarta 19, Daunys 18, Potito, Favali 25, Natalini 3, Brugia, Senghor 6, Pieri 8, Annese, Mezzina 2, Bianco 3. All. Azzolini

Rende: Gagliardi ne, Usai 3, Diakhate 15, Cavalieri 11, Cerchiaro ne, Lucadamo, Boccasavia 10, Cagnacci 24, Schifeo 4, Yeyap 17. All. Carbone

Arbitro: Farina e Rodi di Brindisi

Note: parziali 22-22; 28-22;28-17; 27-23