di Redazione

RENDE – La stagione regolare della Bim Bum Basket Rende si chiude con una sconfitta, ma anche con una delle prestazioni più vive e combattute dell’anno. Al Palazzetto di Quattromiglia i silani cedono 85‑98 alla Virtus Ragusa, una delle formazioni più attrezzate del girone, capace di chiudere la stagione al quarto posto a pari punti con Viola e Brindisi.

L’avvio è tutto di marca ragusana: Brown e Fabi imprimono subito ritmo e qualità, mentre Rende fatica a trovare continuità offensiva. Il primo quarto si chiude con i siciliani avanti, ma la squadra di Carbone cresce col passare dei minuti. Trascinati dai 9 punti di Boccasavia nel secondo periodo, i biancorossi risalgono la china e vanno al riposo lungo sul 43‑47, pienamente in partita e con buone sensazioni. Nel terzo quarto Ragusa prova un nuovo allungo, ma il Rende risponde con energia grazie al lavoro sotto canestro di Yeyap. Il parziale si chiude 64‑62 per i silani, che ribaltano l’inerzia e accendono il pubblico. L’ultimo periodo resta in equilibrio fino al 70‑70 a sette minuti dalla fine. Poi l’esperienza e la profondità della Virtus fanno la differenza. Nel finale, sull’85‑89 a 9 secondi dalla sirena, la tripla di Boccasavia per forzare l’overtime si spegne sul ferro, chiudendo definitivamente la contesa.

Carbone: “Squadra viva e determinata. In Sardegna servirà andare con il sangue agli occhi”

A fine gara coach Pierpaolo Carbone ha commentato la prestazione dei suoi e introdotto il delicato impegno che attende la squadra nel primo turno playout: “Una buona partita, davvero. Ho visto una squadra molto viva, molto determinata. Abbiamo lottato contro una formazione di altissimo livello, che ruota attorno a tre fuoriclasse come Fabi, Brown e Peterson. Siamo stati in partita fino al 70 pari nel quarto quarto: nulla da dire, i ragazzi hanno dato tutto.”

Il tecnico ha poi analizzato il momento della squadra e le difficoltà logistiche della trasferta in Sardegna: “Stiamo organizzando la trasferta, non è semplice. A quanto pare si giocherà domenica sera, ma ci sono ancora incertezze sul campo: oggi Sennori ha giocato a Porto Torres, quindi non è chiaro dove si disputerà la gara. Però, ovunque sia, dobbiamo farci trovare pronti.” Buone notizie arrivano dal rientro – seppur parziale – di Diakhate, tornato in campo per qualche minuto dopo il lungo stop: “Ha giocato 6‑7 minuti. Non sarà al 100% domenica, ma già il fatto di avere una rotazione in più è importante. Ci servirà anche per pochi minuti.”

Infine, lo sguardo ai play out: “Conosciamo poco questa squadra, ma abbiamo visto qualcosa della partita che hanno giocato oggi. Dobbiamo prepararci bene e andare in Sardegna con il sangue agli occhi, concentrati, per provare a fare nostra la prima gara. Partite come quella di oggi ci danno fiducia.”

Verso Sennori–Rende: domenica il via ai playout

La serie inizierà domenica sera in Sardegna, con diretta sulla piattaforma Twitch utilizzata abitualmente dalla società sarda. Restano da definire orario e sede ufficiale dell’incontro, ma la Bim Bum Basket ha già iniziato la preparazione. Per Carbone e i suoi, l’obiettivo è chiaro: impattare bene la serie e provare a riportare il fattore campo a Rende.

Tabellino

Bim Bum Rende 85

Virtus Ragusa 88

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 4, Diakhate, Cavalieri 13, Cerchiaro, Lucadamo, Boccasavia 15, Cagnacci 25, Schifeo 4, Yeyap 24 Logozzo. All. Carbone

Virtus Ragusa: Brown 23, Cardinali 2, Piscetta 14, Armatore ne, Fabi 21, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 11, Ianelli. All. Di Gregorio

Arbitri: Shamsaddinloue D’Amore di Messina

Note: parziali 18-25; 25-22; 19-17; 23-24