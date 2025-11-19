R. & P.

BIANCO – I Carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e con il fondamentale supporto del Nucleo CC Cinofili di Vibo Valentia, hanno rinvenuto all’interno di uno stabile abbandonato e non abitato, un ingente quantità di stupefacente.

Il sopraffino olfatto dell’unità cinofila “Manco” ha facilitato il lavoro dei Carabinieri che hanno potuto ritrovare, nascosto in intercapedini difficilmente accessibili, 1.5kg di marijuana e 255 gr. di hashish, conservati all’interno di sacchetti, già suddivisi in dosi termosaldate.

Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio. L’operazione odierna si innesta in un quadro di controlli più ampio ove l’Arma dei Carabinieri continua la serrata lotta allo spaccio di stupefacenti per la salvaguardia della salute ed il benessere dei cittadini.