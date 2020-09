BIANCO Aldo Canturi vince per soli 9 voti di scarto

BIANCO – 9 voti. Per soli nove suffragi, Aldo Canturi è stato riconfermato sindaco di Bianco. Per lui 1.242 consensi contro i 1233 dell’avversario Pino Serra.

Una vittoria al photofinish, dunque, che esprime un elettorato spaccato in due e quasi simmetrico, indipendentemente dal numero dei seggi conquistati in consiglio: 8 per la maggioranza e 4 all’opposizione.