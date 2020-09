BERGAMO E’ morto il giovane PM di origine locridea Nicola Preteroti

di Gianluca Albanese (foto www.lecconotizie.com)

SIDERNO – Semplicemente agghiacciante. Non ci sono altri aggettivi per descrivere la scomparsa di uno dei figli più brillanti della nostra terra, che si stava facendo valere al Nord.

E’ morto oggi il Pubblico Ministero Nicola Preteroti, quarantadue anni, nipote dell’ex vice sindaco di Locri Aldo Dattilo e figlio di sua sorella Savina.

Come apprendiamo dal seguente articolo del giornale on line www.lecconotizie.com https://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/bergamo-morto-a-42-anni-il-pm-nicola-preteroti-fu-magistrato-a-lecco/

il PM Preteroti era stato trasferito da qualche anno a Bergamo, dopo aver svolto egregiamente il proprio ruolo a Lecco.

Per mesi ha lottato contro un melanoma. Stamani la morte dopo un malore che ne aveva reso necessario il ricovero in ospedale.

Non ci sono parole per esprimere un dolore del genere, se non stringerci attorno ai suoi cari, in particolare a mamma Savina e a zio Aldo.

La terra gli sia lieve.