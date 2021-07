BENVENUTI IN ASPROMONTE On line il nuovo spot del Parco

di Redazione

Un racconto poetico per “visioni” del Parco dell’Aspromonte, con una narrazione piena di metafore che coinvolge i luoghi più leggendari della montagna “lucente”, grazie anche al contributo dello scrittore aspromontano Gioacchino Criaco.

Sono gli elementi caratterizzanti del Geoparco a rendere unico e particolare il video del nuovo spot del parco d’Aspromonte, che accompagna il pubblico in un viaggio originale con i luoghi e la natura tramutati come attori protagonisti di uno spettacolo magnifico qual è l’Aspromonte.

Francesco Pileggi, regista video e di teatro, costantemente impegnato nella realizzazione di documentari, cortometraggi e spot istituzionali, ha scelto per questo innovativo contenuto di non utilizzare droni privilegiando una visione da “terra”, oltre che per una scelta ambientalistica, anche per offrire agli spettatori un punto di vista ancor più coinvolgente.

Questo il link: http://www.parcoaspromonte.gov.it/gallery_video_dettaglio.php?id=2202