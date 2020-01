BENESTARE Si amplia lo staff del sindaco Mantegna

R. & P.

Benestare, al Colonnello Macrì si affiancano 3 nuovi componenti nello staff: un tecnico, un ambientalista ed un sindacalista. Con l’arrivo del nuovo anno, si allarga lo Staff a disposizione del Sindaco Avv. Domenico Mantegna con il tecnico Pasquale Fotia, la professoressa ambientalista Giuseppa Fotia ed il sindacalista Paolo Sansalone, i quali collaboreranno col primo cittadino a titolo gratuito.Procede perciò l’opera di rafforzamento all’interno della macchina burocratica della cittadina di Benestare, arricchita di altre professionalità e competenze in determinati temi, funzionali allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio, al fine di approfondire e affrontare alcune problematiche per il miglioramento e potenziamento di vari servizi comunali.Il Sindaco insieme ai suoi nuovi collaboratori ha voluto rimarcare il carattere totalmente gratuito dell’incarico che non prevede alcun rimborso spese ma la volontà di mettersi in gioco per contribuire alla crescita della Comunità Benestarese.I PROFILI Pasquale Fotia, 71 anni, geometra, ex dipendente della Regione Calabria svolgerà un attività di supporto al sindaco in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, affari religiosi e assetto idrogeologico. Paolo Sansalone, 58 anni, sindacalista, si occuperà di Risorse Umane, Lavoro e formazione professionale, Finanza e Tributi. Giuseppa Fotia, 72 anni, insegnante ed ecologista, si occuperà di Ambiente, Demanio e tutela del territorio e risparmio energetico.