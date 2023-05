R. & P.

Accoglienza, Cultura, Storia, Territorio e Agricoltura sono gli asset turistici del nostro comprensorio locrideo.

E queste sono state le tematiche che venerdì pomeriggio, nel suggestivo scenario della location “Le Terrazze” di Benestare, Filippo Strano Console Onorario della Repubblica Italiana in Cancun, Messico ha illustrato il Progetto ITA CA, realizzato con il patrocinio del Comune di Benestare, dove sono coinvolti ben 19 Comuni da Locri a Bruzzano Zeffirio.

“Un progetto ambizioso” come definito dallo stesso Console Strano, che punta a rendere “tutti consapevoli delle opportunità di sviluppo da capitalizzare in un futuro prossimo“.

All’incontro hanno preso parte diversi imprenditori e rappresentanti di attività commerciali del territorio di Benestare e delle aree limitrofe, ma anche tanti cittadini curiosi di scoprire le opportunità del progetto.

Che “possa restituire a Benestare e alla Riviera Cristallina il vero volto di questi territori per farne un vero volano di sviluppo turistico” ha aggiunto il Console Filippo Strano. L’auspicio degli organizzatori è che il progetto ITA CA assuma connotati sempre più concreti, trasformando un’idea programmatica in un percorso determinato ed applicato.

“Un ringraziamento – rivolgono infine i promotori dell’iniziativa – a tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità”.