BENESTARE Nuovi servizi igienici per l’istituto “De Amicis”

R. & P.

Gli studenti del plesso “Edmondo De Amicis” di Benestare Centro troveranno stamattina all’ingresso a scuola una bella e piacevole sorpresa.I fatiscenti servizi igienici, risalenti a oltre trent’anni fa, non ci sono più!!!Nel periodo natalizio, grazie all’impegno ed il duro lavoro del Vicesindaco Pietro Brancatisano supportato dalla Vicepresidente del Consiglio Musolino e dal capogruppo Macri, unitamente ai tecnici comunali Carlo Scopacasa e Bruno Raco ed alla Ditta Nota Carmela esecutrice dei lavori, ognuno di loro, con le rispettive competenze e ruoli hanno dimostrato grande sensibilità ed impegno per il conseguimento di questo traguardo che va finalmente a cancellare quello che veniva considerata un’offesa alla dignità dei nostri giovani studenti.Sodisfatto il Sindaco Domenico Mantegna che aggiunge – qualche mese fà avevamo assunto pubblicamente l’impegno di rendere i nostri istituti scolastici accoglienti e moderni ed in tempi record stiamo mantenendo la parola data, infatti dopo aver collaudato la nuova scuola elementare di Belloro pronta per l’inaugurazione, e dopo gli importanti interventi strutturali nella scuola dell’Infanzia di Russellina oggi abbiamo riqualificato e completato tutti i servizi igienici del plesso scolastico di Benestare Centro realizzati più di trent’anni fà.