BENESTARE, IL PAESE DI GESSO Un febbraio ricco di eventi tra arte, cultura e tradizioni

di Gianluca Albanese

BENESTARE – Avrà inizio domani alle 19, con un seminario divulgativo dal titolo “Il culto mariano nella vita agro pastorale dei benestaresi” la rassegna “Benestare. Il paese di gesso”, a cura della cooperativa “Pathos”, in collaborazione con la locale amministrazione comunale e finanziata dalla Regione Calabria, nell’ambito della legge regionale 12 giugno 2009, N° 19 – art. 4 – Fondo Unico per la cultura”.

Una manifestazione multidisciplinare, che toccherà tutti gli aspetti culturali, artistici, paesaggistici e sociali del borgo locrideo che da qualche lustro a questa parte gode di una buona visibilità e diffuso attivismo, grazie a manifestazioni ormai consolidate come i “Catoja in festa” di inizio autunno che attirano migliaia di visitatori.

La rassegna è stata presentata nella tarda mattinata di ieri nel corso di una conferenza stampa condotta dal direttore artistico, il maestro Carlo Frascà e alla quale hanno preso parte, tra gli altri, lo scrittore, insegnante ed ex sindaco Rosario Rocca (attivo in maniera assai proficua nell’attività di progettazione sociale, grazie alla quale molte idee maturate nei piccoli centri del nostro entroterra sono state finanziate) che hanno redatto il progetto, il sindaco Domenico Mantegna (fresco di elezione al consiglio metropolitano) e la presidente del consiglio comunale Rossella Scopacasa, appassionata di teatro, che pratica e sostiene con amore.

Sia Frascà che Rocca hanno inteso evidenziare come nel dare contenuti al progetto si sia voluto puntare sulle peculiarità di Benestare, esaltandole e proponendole a una platea potenzialmente vastissima, dato che gli eventi avranno luogo in assenza di pubblico presente (per le note restrizioni anti contagio) e verranno trasmessi in diretta streaming e in TV.

Nella locandina a corredo del pezzo si può trovare il calendario degli eventi in programma, gestiti con esperti in campo artistico e culturale, che offre una farsa carnascialesca per martedì 16, un seminario divulgativo sulle case di gesso come esempio di bioedilizia povera e autentica per sabato 20 insieme alla rassegna teatrale “Il paese cantato” e si concluderà con la realizzazione di un cortometraggio didattico divulgativo, che verrà girato dal 21 al 25 febbraio, sul tema “Benestare e le pratiche del mondo contadino: pane e sapone”.

Alle attività programmate sarà inoltre connesso l’evento “Gypsum in Art” che consta della ricostruzione funzionale di una “carcamusa”, ovvero uno speciale forno per la cottura del gesso, di antica derivazione romana.

Il febbraio benestarese, dunque, si presenta con un successo già annunciato, grazie all’ottima sinergia instaurata tra le migliori energie del paese, anche se il sindaco Mantegna, a margine della conferenza stampa, ha inteso sensibilizzare i lettori sul tema della carenza di personale addetto negli uffici comunali in fase di predisposizione delle pratiche burocratiche necessarie all’ottenimento dei finanziamenti, tanto che “Quasi sempre – ha detto – dobbiamo fare i salti mortali per predisporre la documentazione che ci viene richiesta in tempi brevissimi”. A questo proposito, Carlo Frascà ha lanciato l’idea di un ufficio unico di progettazione sociale per tutta la Locride, tale da supportare l’attività dei comuni.