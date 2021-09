BENESTARE Finanziato il nuovo centro sportivo

R. & P.

Cari concittadini e cari sportivi con orgoglio, felicità e soddisfazione vi comunico un’altra, ottima notizia per tutti noi benestaresi…entriamo nella graduatoria del Bando Sport e Periferie 2020 ed otteniamo 700.000 Euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di località “Perrone”, grazie al Progetto che dieci mesi fà è stato approvato con delibera di Giunta n. 101 del 19/10/2020. L’incessante lavoro per migliorare le infrastrutture a servizio dei cittadini e degli sportivi benestaresi viene premiato.Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per la realizzazione del progetto esecutivo inviato in risposta al bando.

Un contributo prezioso e fattivo quello dell’intero staff (Raco, Primerano, Aquino, Maesano) dell’Ufficio Tecnico Comunale guidato dall’arch. Carlo Scopacasa che permetterà dopo oltre vent’anni di avere una struttura completamente rinnovata da dedicare alle attività sportive e ludiche, permettendo al nostro Centro Sportivo, allo stesso tempo, di essere ancora più attrattivo anche per le competizioni di valenza nazionale.Presto i lavori, presto un campo che rispetta le norme CONI, presto una squadra.

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna