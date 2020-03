BENESTARE Emergenza coronavirus, il sindaco sospende gli avvisi di pagamento dei tributi comunali

di Domenico Mantegna*

Cari concittadini,

pochi minuti fa ho emanato una #nuova_ordinanza_sindacale con la quale #sospendo_gli_avvisi_di_pagamento dei #tributi_comunali. Una decisione presa in un momento difficile per la nostra salute ma anche per la situazione economica delle nostre famiglie e dei nostri imprenditori.

Per questo in accordo con l’Ufficio Tributi abbiamo sospeso gli avvisi di pagamento, e lo abbiamo fatto per tutti, per dare una mano a famiglie e imprese di Benestare.

Per tutti i dettagli sull’Ordinanza vi invito a collegarvi sul sito istituzionale del Comune per visualizzare e stampare integralmente l’Ordinanza. Infine, vi ricordo anche stamattina le mie raccomandazioni, e quindi l’invito a restare a casa. #benestareunita#fermiamoloinsieme#IO_RESTO_A_CASA

*: sindaco di Benestare