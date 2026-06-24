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Benestare, un paese stupendo da dove si scorge la meraviglia della Locride.

Nella serata del 20 giugno, questo caratteristico centro ha potuto godere della presentazione, da parte del prof. Carmeno Scordino, di uno dei suoi libri, “ Il mondo che vorrei”, alla presenza di un pubblico numeroso e interessato alla tematica.

“Ho avuto il piacere di presentare io uno dei libri della trilogia, non solo come giornalista, ma come presidente dell’ Associazione culturale ed ambientalista O.L.A. oltre l’arcobaleno, nata con lo scopo di contribuire a realizzare un mondo migliore, esattamente il mondo che vorremmo! E ho avuto il grande piacere di guidare il pubblico alla scoperta di un’opera che tocca corde sensibilissime per il nostro presente e per il futuro della nostra terra.

​Da persona che si batte ogni giorno per i diritti di chi non ha voce e per la tutela dell’ambiente, ho trovato nel titolo di questo libro una fortissima sintonia. Carmelo, con la sua esperienza di ex insegnante di chimica, non ci offre solo un’utopia, ma una strada scientifica, concreta e basata sulle energie rinnovabili. Perché il mondo che vorremmo – e che dobbiamo costruire – non può prescindere da un rapporto nuovo, pulito e rispettoso tra uomo, scienza e natura.”

La nostra Calabria è una terra meravigliosa, ricca di sole, vento e acqua: avrebbe tutte le carte in regola per essere un hub d’eccellenza per le energie rinnovabili. Nel ‘mondo che vorrei’ si parla di innumerevoli argomenti ,importanti per il futuro energetico del nostro Sud.

Presente, oltre al Presidente del Consiglio comunale, che si è ripromessa di organizzare un nuovo incontro nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi delle medie, anche uno dei vice sindaco degli anni scorsi che appunto si occupa di energie rinnovabili.

Tantissime le domande del pubblico alle quali il professore ha risposto con la sua consueta preparazione .

E, dunque, non ci resta che attendere i prossimi eventi che lo vedranno protagonista.

MARILENE BONAVITA