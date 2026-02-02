Serie C femminile: davanti a un palazzetto gremito, Bisignano supera la capolista Rossano 3-2 al termine di un match ad altissima intensità.

di Redazione

Una partita degna delle grandi occasioni, un palazzetto gremito e due squadre che non hanno risparmiato nulla: ASD Nuova Pallavolo Bisignano – Pallavolo Rossano ASD è stata molto più di una semplice gara di campionato. Il match della sesta giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C femminile, disputato presso la palestra comunale di Piazza Collina Castello, ha confermato tutte le attese della vigilia.

Di fronte le prime due forze del torneo: Rossano capolista e ancora imbattuta con 45 punti in 15 gare, Bisignano seconda con 35 punti in 14 partite. Ne è uscita una battaglia sportiva di altissimo profilo, conclusa al tie-break con la vittoria della formazione di Maurizio Iaquinta, che infligge alle gialloblù la prima sconfitta stagionale.

Il Bisignano si presenta con Di Lieto in regia, Grandi opposta, Ritrovato e Lento centrali, Marsico e Pagano in banda, De Simone libero. Pallavolo Rossano risponde con una formazione rimaneggiata: assenza pesante di Fabiola De Araujo e diverse atlete non al meglio, ma comunque in campo con grande spirito di sacrificio sotto la guida di Luigi Zangaro.

L’avvio di gara è tutto di marca gialloblù. Le libellule partono forte, volano sul 6-1 e mantengono sempre il controllo del gioco grazie a servizi efficaci e ritmi elevatissimi. Il primo set si chiude sul 25-20 per le ospiti, con una prestazione corale di grande qualità.

Nel secondo parziale cambia l’inerzia. Il Bisignano cresce, trova maggiore incisività in attacco e sfrutta qualche sbavatura avversaria. Dopo una fase di equilibrio iniziale, le padrone di casa piazzano il break decisivo e chiudono 25-21, riportando il match in parità.

Il terzo set è nuovamente dominato da Rossano. La pressione al servizio mette in crisi la ricezione locale, il gioco scorre fluido e il punteggio prende rapidamente una direzione precisa. Le bizantine impongono il loro ritmo e chiudono con un perentorio 25-14, dimostrando personalità e forza mentale.

Il quarto parziale è il vero spartiacque della gara. Bisignano parte forte (4-1), Rossano reagisce e ribalta (5-4). Si procede punto a punto fino al 18 pari, poi la formazione di casa trova l’allungo decisivo portandosi sul 22-19. Le gialloblù tentano la rimonta, ma nei momenti chiave Bisignano è più lucido e chiude 25-23, trascinando la sfida al primo tie-break stagionale per Rossano.

Nel set decisivo il Bisignano parte meglio, cambia campo sull’8-5 e mantiene il controllo fino al 12-8. Rossano non molla, rientra sul 13-10 e lotta fino all’ultimo scambio, ma è la squadra di casa a trovare il guizzo vincente, imponendosi 16-14.

Una vittoria pesantissima per Bisignano, che accorcia le distanze dalla vetta e rilancia con forza le proprie ambizioni. Per la Pallavolo Rossano ASD, dopo 16 turni da imbattuta, arriva una sconfitta che non cancella quanto di straordinario costruito finora, ma che rafforza ulteriormente il valore di un campionato ancora apertissimo.

Il pubblico, vero protagonista sugli spalti, ha assistito a una serata di grande pallavolo. Partite così fanno bene al campionato e raccontano perché questa Serie C femminile è più viva che mai.