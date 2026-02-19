di REA

La tragedia di Milady non è solo un fatto di cronaca, è la condanna definitiva di un sistema malato. REA non può più accettare che la mala gestione, i mancati controlli e l’indifferenza di chi dovrebbe vigilare trasformino quello che dovrebbe essere un rifugio in un luogo di morte. Nei “canili lager” d’Italia, l’orrore quotidiano è frutto di una dignità sistematicamente negata agli animali. Quando una struttura finanziata dal pubblico diventa una trappola mortale, non siamo di fronte a una fatalità, ma a un fallimento istituzionale.

LA NOSTRA RISPOSTA È NEI FATTI. Non ci fermiamo alle parole. REA sta lavorando intensamente affinché quei controlli dovuti — e finora ignorati — diventino lo standard minimo di sicurezza.

Oggi, come ieri, il Partito Politico REA è in prima linea abbiamo già formalizzato esposti dettagliati e denunce documentate presso le autorità giudiziarie per perseguire le responsabilità penali e civili di chi, per incuria o dolo, permette che i rifugi diventino teatri di morte.

Dichiarazione di Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale REA: “Dobbiamo cambiare il sistema alla radice. Non basta indignarsi per Milady: bisogna colpire chi permette che queste tragedie accadano per negligenza o interesse. REA è in prima linea per restituire dignità a chi è rinchiuso e dimenticato. E voglio essere chiara: non temiamo minacce. La nostra battaglia per la trasparenza e la legalità nei canili proseguirà senza sosta, in ogni sede e contro ogni pressione. La vita degli animali non è una merce di scambio.”

La nostra forza non è nel riflesso del successo altrui, ma nella solidità dei nostri risultati. REA non indietreggia di fronte alle minacce, né si ferma davanti agli opportunismi. Non siamo una sigla, ma una funzione politica necessaria al Paese: la sentinella istituzionale della legalità e dei diritti animali. Segui la nostra “Voce Oltre il Coro”, l’unica che non risponde a logiche di palazzo ma solo alla verità dei fatti.