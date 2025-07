R & P

“Basta Animali a Circo”, Arriva la Legge. Dopo migliaia di firme, presentata la Proposta di Legge dal Partito Animalista Italiano e dal Movimento Associativo Italiani all’Estero per un circo senza più uso di animali. Si parte dal Senato.

Dopo aver raccolto sotto le 100.000 firme per la proposta di legge di Iniziativa Popolare “Basta Animali al Circo”, grazie al Partito Animalista Italiano ed al Movimento Associativo Italiani all’Estero, l’iniziativa di Legge arriva in Parlamento, presentata con la prima firma del Senatore Mario Borghese.

Ne dà notizia l’avv. Cristiano Ceriello, presidente del Partito Animalista Italiano, oltre che promotore della proposta di legge di iniziativa popolare “Basta Animali al Circo”, Legge per abolire gli animali selvatici nei circhi e piano arrivare, come nel resto d’Europa, ad un circo senza animali.

Il testo fù presentato in Corte di Cassazione per l’inizio della raccolta firme, quale proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71 della Costituzione. Da allora è iniziata la campagna di raccolta delle firme, cartacea ed in rete, che si è attestata sotto le 100.000 firme.

Visto anche il nuovo rinvio della legge delega sulla spettacolo, il Partito Animalista Italiano (PAI) ed il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), presente in Parlamento dal 2008, dopo la raccolta delle migliaia di firme hanno depositato ufficialmente il testo in Parlamento a firma del Senatore Mario Borghese, primo presentatore.

Il testo, dopo le ultime “limature” alla presentazione da parte sempre dell’avv. Ceriello, del Sen. Borghese e dell’On.le Ricardo Merlo (fondatore del MAIE), partirà dal Senato della Repubblica, dove verrà posto in discussione e, successivamente, al voto dell’aula.

Serve spingere il Parlamento ad approvare quella legge che, oramai, manca solo in Italia. Gran parte dei Paesi europei, sono già 22, da tempo oramai hanno introdotto il divieto d’uso di animali, almeno selvatici, nei circhi. E’ ora dell’Italia.

Noi amiamo il circo, ribadiscono dal Partito Animalista Italiano, ma quello senza animali. Così il circo è davvero bellissimo.