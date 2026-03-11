R. & P.

LAMEZIA TERME – Non si poteva concludere meglio di così. Con una vittoria che sa di riscatto. L’ultima giornata del campionato di DR1, tenutasi domenica 8, è stata un trionfo: la Sideco Basketball Lamezia ha infatti murato il PalaGatti contro la squadra della Vis Reggio Calabria. 77-53 il punteggio finale.

Nonostante il 1Q terminato a -3, per un canestro avversario al suono della sirena, i ragazzi di coach Piccione sono stati sempre in vantaggio attraverso una difesa attenta e serrata, una circolazione di palla precisa e pulita e canestri segnati grazie al lavoro di squadra.

«Abbiamo recuperato due punti per noi stessi–ha detto coach Piccione. Soprattutto dopo la sconfitta immeritata contro la seconda in classifica, però ci accontentiamo e siamo contenti perché il lavoro è andato bene. La chiave della vittoria è sempre la stessa, ovvero giocare, attaccare e difendere di squadra dà sempre più possibilità di vittoria. Ora, in base a questa fase a orologio, vedremo come andrà e cercheremo di arrivare ai play-off».

L’arrivo ai play-off è un obiettivo sì, ma da affrontare con spirito di squadra, lavoro e anche soddisfazione. Soddisfazione del proprio percorso e soddisfazione di aver fatto un percorso che ha portato a un’importante crescita.

«È stata una partita a tratti nervosa, eravamo molto tesi perché sapevamo quale fosse la posta in palio – ha spiegato il numero 17, Alfredo Lazzarotti. Dopodiché ci siamo sciolti e abbiamo fatto degli ottimi parziali. Abbiamo portato a casa la partita e da un mese a questa parte siamo un gruppo, una squadra: lottiamo insieme e vinciamo insieme. Siamo un bel gruppo. In ogni caso, ce la giocheremo e se riusciremo ad arrivare ai play-off bene, altrimenti sarà sempre stata una bella stagione».

SIDECO BASKETBALL LAMEZIA – A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA: 77-53 (13-16, 20- 15, 23-5, 21-17)

Sideco Basketball Lamezia: Antonicelli 13, Lazzarotti 10, Cerra 9, Molinaro 9, Bova L.

9, Bosone 8, Diano 7, Bova S. 4, Verso 4, Mazzei 4, Vescio, Torcasio. All. Piccione. Ass. Mammoliti.

Vis Reggio Calabria: Dho 19, Gelovani 14, Denereaz 11, Danovic 7, Syla 2, Mitreski, Hoxha, Pensabene, Sokolov. All. Pusateri. Ass. Laganà.