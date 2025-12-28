R. & P.

LAMEZIA TERME – Una vittoria che sa di ripresa. Una vittoria che fa bene alla testa e alle gambe della Sideco Basketball Lamezia, che si regala due punti fondamentali in classifica contro il Nuovo Basket Soverato, gara disputata martedì 23 dicembre, in un Palagagliardi che ha respirato una doppia aria di festa, oltre a quella natalizia. 86-52 il punteggio sul tabellone.

Una partita di potenza e di vantaggio, ad eccezione dei momenti di defaillance del terzo quarto (con un parziale di 11-20) in cui i lametini hanno rallentato un po’ il ritmo lasciando agli avversari un ampio tempo di ripresa. Nonostante il 3Q, tutta la panchina ha contribuito alla vittoria, soprattutto i ragazzi del 2009 e 2010 quali Lazzarotti G., Vescio Antonello. e Giuliano.

«Ottima prova dei ragazzi – ha detto coach Lazzarotti. Stiamo prendendo consapevolezza del nostro gioco, che deve sempre essere focalizzato sulla circolazione costante di palla e su una forte difesa. Questa vittoria dimostra come l’impegno e il lavoro in palestra siano sempre fondamentali».

La gara contro Soverato ha ridato una porzione di fiducia che mancava da troppo alla squadra e che ha mostrato l’importanza della coralità fuori e dentro il campo.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Cestistica 2.018, lunedì 5 gennaio, ore 16.30, Palagagliardi di Lamezia Terme, recupero della quinta giornata.

Sideco Basketball Lamezia vs Nuovo Basket Soverato 86-52 (22-15, 28-6, 11-20, 25-11)

Sideco Basketball Lamezia: Giuliano 10, Vescio Ant. 2, Mazzei 24, Bova 12, Lazzarotti G., Lazzarotti R. 2, Augello, Benvenuto 2, Verso 13, Vescio 16. All. Lazzarotti. Ass. Mammoliti