La fortissima play-guardia reggina dopo la sconfitta contro la Pirossigeno: «Segnare 39 punti non basta, il dispiacere resta. Complimenti a Cosenza: in Calabria servono progetti così»

R. & P.

Ancora una prestazione davvero impressionante per Antonio Smorto che anche oggi è riuscito a firmare uno score di tutto rispetto arrivando a 39 punti contro una difesa che è riuscita a limitarlo molto nel primo quarto dove il talento reggino è riuscito a siglare soltanto 4 punti.

Lo abbiamo sentito al termine della gara. «Segnare 40 punti non basta a colmare il dispiacere per una sconfitta – ha affermato Smorto –. Chi mi conosce sa che sono un agonista, ho sempre vissuto la competizione ad alti livelli e per me ogni partita è una sfida da affrontare con la massima umiltà. Certo, la prestazione personale può far piacere, ma resta il rammarico: di fronte avevamo una squadra pronta, preparata e ben costruita, che ha meritato la vittoria. È stata comunque una bella gara, intensa, combattuta – ha continuato il player reggino – e voglio fare i complimenti a Cosenza per tutto ciò che sta realizzando: per il progetto, per il palazzetto, per l’organizzazione e per la passione che si percepisce. È bello vedere in Calabria realtà che investono davvero nello sport, perché senza la voglia e la determinazione di costruire non si va lontano. Mi auguro che questo percorso della Pirossigeno possa essere lungo e ricco di soddisfazioni».