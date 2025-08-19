R. & P.

COSENZA – Grinta da nazionale Over 40 con la missione di plasmare i “Lupi” del futuro: il forte playmaker è sbarcato alla Pirossigeno Cosenza Basket con la grande passione che l’ha sempre contraddistintoCon Simone Ginefra, la Pirossigeno Cosenza Basket può contare su un playmaker di grande esperienza. Un autentico lusso per il campionato di Divisione Regionale 1. Con oltre vent’anni di carriera tra Serie C, Gold e B Interregionale, Ginefra porta in rossoblù un patrimonio tecnico e umano di altissimo valore. Voglia di far bene.

A convincere il regista a scegliere i colori rossoblù sono stati la serietà del progetto, la determinazione della dirigenza guidata dal patron Gaetano Piro e l’entusiasmo che anima l’intero ambiente rossoblù: “L’idea di costruire qualcosa di nuovo in un palazzetto straordinario come il PalaPirossigeno mi ha subito conquistato – ha dichiarato Ginefra –. Qui c’è voglia di fare le cose per bene, e io voglio contribuire riportando la squadra in Serie C e aiutando i giovani a crescere”.

Convocato recentemente nella Nazionale Italiana Over 40, con cui ha partecipato agli Europei, Ginefra incarna il perfetto esempio di longevità sportiva: “La mentalità è tutto. Allenarsi con passione, affrontare le sfide con dedizione: questo voglio trasmettere ai giovani che giocheranno al mio fianco in DR1 e anche ai ragazzi della nostra cantera impegnati nei tornei Under”.

Dare equilibrio e trasmettere fiduciaSul campo sarà il cervello della squadra, ma anche guida e punto di riferimento per i più giovani: “Un playmaker deve essere calmo, lucido, al servizio del gruppo. La mia missione è dare equilibrio e trasmettere fiducia. Senza fame e unità, non si vince. E noi vogliamo vincere. Per la Pirossigeno Cosenza – continua Ginefra – il mio approccio sarà: creare sinergie tra veterani e giovani, rituali di squadra che ci uniscano, e soprattutto far capire a tutti che qui non lottiamo solo per vincere partite, ma per qualcosa di più grande, per la nostra città e per lasciare un segno insieme. Crescere, lavorare sodo e puntare in alto in un campionato competitivo e ricco di insidie come quello di DR1”. Parola di Simone Ginefra.