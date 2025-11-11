R. & P.

ll direttore sportivo rossoblù esulta dopo il successo sulla Scuola Basket Viola: Bravissimi tutti, da Ginefra a Diatta fino a coach Gallo. E un applauso a Smorto, che meriterebbe serie maggioriAl termine della gara vinta contro la Scuola Basket Viola Reggio Calabria, in un PalaPirossigeno in festa, abbiamo avvicinato il diesse della Pirossigeno Cosenza Basket Fabio Lorenzi.

Durante la gara, dal suo consueto posto in tribuna, si è fatto sentire dai suoi ragazzi, dando la carica nei momenti più concitati, sebbene oggi, i Lupi sono stati davvero impeccabili conducendo il match dall’inizio alla fine e incrementando il vantaggio grazie a una difesa davvero efficace e a soluzioni pregevoli in attacco. «Devo fare i complimenti alla squadra. Finalmente sono contentissimo della prestazione – ha esclamato con il sorriso il diesse, ultimamente molto severo su alcune amnesie della squadra –. Hanno giocato benissimo tutt’e dodici. Si sono sacrificati, hanno dato il massimo. E la nostra soddisfazione è ancor più grande perché questa ottima prestazione è arrivata contro la Scuola Basket Viola, formazione di livello, ben allenata da un coach di categoria, Pasquale Motta, e con un giocatore, Antonio Smorto, che potrebbe giocare tranquillamente in serie maggiori. Stasera, però, permettetemi di fare i complimenti al coach Manu Gallo e a tutti i ragazzi, a partire da Ginefra fino a Diatta, non perché è il 12esimo ma perché sono stati davvero bravissimi tutti. Siamo molto soddisfatti. Bella cornice di pubblico anche stavolta, con i nostri tifosi sempre al nostro fianco. Sì, finalmente sono soddisfatto! Grazie a tutti».