LAMEZIA TERME – Il derby di Under 15, tenutosi la sera del 12 dicembre, tra i nostri ragazzi della Sideco Basketball Lamezia e la Cestistica Lamezia 2.018 è stato un orgoglio. Per tutti e di tutti. Conclusa 71-67 per quest’ultima e in un Palagagliardi stracolmo.

Una gara affrontata sempre a testa alta verso canestro, con le braccia e le gambe veloci in difesa, i tiri leggeri come nelle penetrazioni, i tap-in, e gli occhi e le mani alla ricerca della circolazione di palla tra compagni. Hanno giocato così, senza paura e con la voglia di dare il massimo. E ci sono riusciti. Sempre insieme.

«I ragazzi hanno giocato una partita super – ha detto coach Lazzarotti. La concentrazione è stata alta e sono stati bravi a sfruttare tutte le occasioni che gli avversari lasciavano. Nonostante la differenza fisica e atletica, siamo stati bravi in difesa a metterli in difficoltà e creandoci più possibilità in attacco. Sono stati molto bravi e devono continuare a lavorare così, perché i sacrifici che stanno facendo verranno ripagati».

Il basket è uno sport che cattura. Chi sta sugli spalti spesso non sa quanti scivolamenti, terzi tempi, passaggi, rimbalzi e tiri si trovano dietro una partita. Chi sta sugli spalti vede il lavoro finale di quegli allenamenti intensi. Ieri sera, il pubblico presente è stato catturato da tutti quei giovani ragazzi lametini, di entrambe le squadre, presenti in campo. Tutti loro hanno mostrato di amare questo sport.

Un grosso in bocca al lupo e di pronta guarigione al capitano Davide Vinci, da parte di tutti noi del Basketball Lamezia.

Cestistica Lamezia vs Sideco Basketball Lamezia 71-67 (11-12, 21-18, 14-20, 25-17)

Sideco Basketball Lamezia: Caparrotta, Chirico A. 2, Macedo, Lazzarotti 16, Nicotera, Chirico R. 2, Saldino, Tripodi 13, Bubba 12, Rizzardi 10, Lanzo 4, Vescio 8. All. Lazzarotti. Ass. Mammoliti e Molinaro

Cestistica Lamezia 2.018: Pallaria 19, Pisani, Vinci, Cimino, Quaranta 4, Bandiera, Prochilo 8, De Martino 2, Strangis 13, Cavaliere 8, Morcaldi 13, Villella 4. All. Scozzese. Ass. Carducci.