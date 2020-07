BARBARA PANETTA “Serve al PD e ALL’ITALIA una ricostituente dell’area socialista”

R. & P.

Gentile direttore,seguo con interesse il dibattito innescato, sulle pagine del tuo giornale, dal pensatore Franco Crinó a cui va dato merito di aver smosso un terreno di confronto, quello politico, ormai divenuto arido di concetti e valori, sempre più improntato ai personalismi ed ai feudalesimi del qui e ora, ma sopratutto distante dai diritti del popolo, degli esclusi e dei più deboli.Un limite che ha portato la politica ad allontanarsi dai partiti e i partiti a non rappresentare più la loro classe di riferimento, affidandosi agli uomini della provvidenza, al carisma del singolo, al volgare concetto di rottamazione delle esperienze, alle proposte su tutto e il contrario di tutto.

La classe progressista di gramsciana definizione più di tutte si è ritrovata senza testa e senza coda, alimentando colpevolmente quel contrasto tra rappresentanti e rappresentati che ha permesso al populismo dei giorni nostri di intridere i presìdi della politica istituzionale.Le recenti stagioni della rottamazione e del giustizialismo sfrenato sono solo il punto estremo di un processo di decomposizione del pensiero critico avviato decenni or sono, degenerato con la conversione al giustizialismo da parte della mia area politica, quella più a sinistra del centro. Un errore storico imperdonabile di cui oggi paghiamo le inevitabili conseguenze, sia in termini di qualità della giustizia che di credibilità della classe dirigente. Una linea politica che ho solo ereditato, ma che oggi è arrivato il momento di contribuire a ribaltare, partendo da una coerente presa d’atto dell’errore commesso. Viviamo un tempo in cui le povertà si ampliano, i muri dell’intolleranza tornano a innalzarsi, i diritti appassiscono.

Sono i tempi di Patrick Zaki torturato e condannato per la sua attività politica contraria all’autorità statale egiziana, di Giulio Regeni torturato e ucciso nelle stesse terre e per gli stessi motivi, della giovanissima Greta Thumberg, voce mondiale dello sviluppo sostenibile, di Mimmo Lucano accusato di eccesso di umanità. In Italia, chi è rimasto ad animare il dibattito su questi temi? Chi combatte battaglie a tutela dei diritti? Chi pensa alle politiche del lavoro come attenuazione di quelle paure sociali su cui i sovranisti soffiano senza scrupoli?

Il Partito Democratico può candidarsi a farlo, a patto che si dia un’anima di sinistra moderna, in un contenitore progressista e riformista, con una chiara linea a favore della dignità del lavoro; della scuola come presidio di pensiero democratico; della promozione dell’uguaglianza sociale; del diritto alla salute come bene pubblico; della tutela dell’ambiente e del clima; di un’Europa dei popoli; della pari dignità tra donne e uomini; della libertà di pensiero e di scelta, nel rispetto altrui. Per fare ciò, però, serve al Partito Democratico e serve all’Italia una ricostituente dell’area socialista. Senza nostalgie, se non dei valori che il socialismo incarna. Una comunità di pensiero mai dismessa, per fortuna, che continua a operare da tante postazioni individuali, ma di cui manca una voce unica e dialogante. Serve un soggetto politico socialista autonomo e forte con cui immaginare alleanze e prospettive. Serve un compagno di viaggio autorevole e leale.

Oggi i democratici governano insieme ai cinque stelle, interpreti di un populismo che Gramsci avrebbe definito come una politica immatura e regressiva. Un’unione innaturale, svilente, debole. Molto debole. Ma nella freddezza dei numeri, l’unica possibile in questa fase. Su questo scenario, la peggiore destra che l’Italia potesse avere sta immaginando di unirsi per governare il Paese. Non c’è molto tempo per organizzare la battaglia politica ai sovranismi nostrani, ma è una lotta di cui vale la pena discutere.

Lascio a te direttore ed a Franco Crinó la patata bollente, lanciandovi l’idea di una tre giorni di confronto tra le anime della sinistra italiana, in uno dei nostri meravigliosi borghi. Io vi assicuro la mia collaborazione. Mi sono dilungata, ma ho avidamente deciso di approfittare di questo prezioso spazio di pensiero messo a disposizione dalla tua testata per sottoporre la mia riflessione al confronto aperto, condizione ormai rarissima in questa società. Se vi fossero organismi partitici a cui rivolgersi, invocherei un lungo congresso delle idee per approfondire, magari proprio insieme ai compagni socialisti, i temi che da questa discussione stanno emergendo.

Uno di quei congressi che un tempo erano sale del quadro politico nazionale, momenti di crescita e di formazione (su questo aspetto sarebbe da aprire un’altra lunga discussione, ma ve la risparmio), di scontro e confronto tra uomini con idee e che oggi, invece, sono ridotti ad una conta di iscritti a loro insaputa ed a liste di nomi da collocare, possibilmente appartenenti a sguardi bassi e menti poco inclini al pensiero autonomo. Il sociologo Max Weber ci ha lasciato detto che l’uomo può sperare di essere all’altezza del potere attraverso le doti della passione intesa come dedizione, del senso di responsabilità e della lungimiranza. Auguro a tutti noi di riscoprire la capacità di valorizzare i tanti uomini e donne appassionati, lungimiranti e responsabili.

Barbara Panetta

Giornalista per inclinazione, militante politica per passione