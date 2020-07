BANDO SPORT E PERIFERIE Per i Democratici “E’ un’occasione imperdibile per restituire il campo sportivo ai gioiosani”

BANDO SPORT E PERIFERIE Per i Democratici “E’ un’occasione imperdibile per restituire...

R. & P.

È stato pubblicato qualche giorno fa il bando “Sport e periferie 2020”, il progetto – la cui dotazione per l’anno è pari a 140 milioni di euro – istituito dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di mettere in campo “misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane”. Possono presentare domanda di finanziamento, fra gli altri, anche i Comuni, proponendo interventi volti alla realizzazione, rigenerazione nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese.

Partecipare a questo bando, a nostro avviso, è un’occasione irrinunciabile per il Comune di Gioiosa Ionica per accelerare la realizzazione degli interventi necessari a rendere pienamente fruibile lo stadio comunale, ormai da anni chiuso al pubblico ed inutilizzabile per le gare ufficiali.

Sono tanti i giovani che usufruiscono dell’impianto sportivo per gli allenamenti, ma che sono costretti a giocare le gare di campionato su campi esterni, con conseguenti difficoltà logistiche e aggravi economici per le società sportive e per le famiglie. Occorre attivarsi in modo tempestivo senza lasciarsi sfuggire la possibilità di beneficiare dei finanziamenti derivanti dal bando che, aggiunti ad altri interventi già messi in campo, potrebbero restituire alla città uno stadio comunale nuovo e sicuro.

Il Circolo del Partito Democratico di Gioiosa Ionica chiede all’Amministrazione Comunale di adoperarsi in tal senso, predisponendo nei tempi quanto necessario per partecipare al bando in questione. Siamo infatti convinti che, anche a Gioiosa Ionica, dove la tradizione sportiva è motivo di orgoglio per tutti, il miglioramento della qualità delle strutture messe a disposizione della comunità può contribuire, tra le altre cose, anche alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado.