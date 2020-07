BANDO “SPORT E PERIFERIE 2020” Il Circolo Pd di Siderno chiede ai commissari prefettizi di partecipare

R. & P.

L’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato da qualche giorno il bando “Sport e Periferie 2020” per selezionare gli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie, la cui dotazione per l’anno 2020 è pari a 140 milioni di euro.

Sono candidabili gli interventi volti alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi sopraelencati anche i Comuni.

Si tratta di un bando che “casca a fagiolo” se si considera che il campo sportivo sidernese, allo stato chiuso dacché mancante di agibilità, necessita di numerosi interventi di ripristino e riqualificazione, che vanno dal manto erboso alle corsie di atletica, dalla ristrutturazione e copertura delle tribune alla riorganizzazione degli spogliatoi. Interventi per i quali, già in passato questo Circolo aveva chiesto attenzione, invitando l’Ente a partecipare ad alcuni bandi regionali.

Le condizioni di abbandono in cui versa lo stadio comunale rappresentano una questione che solleva delusione e forti premure in capo ai cittadini, alle associazioni sportive di ogni ordine e genere ed a tutti gli utenti che beneficiano di questa importante struttura. Migliaia di ragazzini e di giovani, iscritti e non alle varie società sportive, usufruiscono del campo sportivo, evitando aggravi di costi alle famiglie per dedicarsi ad attività che responsabilizzano e, soprattutto, che li tengono lontani da logiche delinquenziali.

Per questo occorre intervenire in modo tempestivo senza lasciarsi sfuggire la possibilità di usufruire dei finanziamenti derivanti dal bando che, se aggiunti alla quota di bilancio destinata alla riqualificazione della struttura potrebbe comportare delle premialità per l’ente stesso, instaurando un circolo virtuoso di nuove alternative.

Nella valutazione, infatti, peseranno la vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento, la sostenibilità ambientale, la contribuzione da parte del proponente, il livello di progettazione, il grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata attraverso il sito https://bando2020.sporteperiferie.it/, previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020.

Il Circolo del Partito Democratico sidernese chiede dunque che il Comune di Siderno si adoperi in tal senso, predisponendo nei tempi quanto necessario per partecipare al bando.

La promozione dell’attività sociale e sportiva che passa attraverso il miglioramento della qualità urbana delle strutture all’uopo deputate e del tessuto sociale deve ricevere degna attenzione perché è modo efficace per raggiungere obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno