BANDO PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE I Giovani Democratici invitano il Comune di Locri ad attivarsi

R. & P.

É consultabile presso il sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’ “Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di contributi economici finalizzati a sostenere iniziative volte ad arricchire il patrimonio librario e potenziare le dotazioni infrastrutturali delle Biblioteche per l’anno 2020” che prevede contribuiti per la valorizzazione e il potenziamento dei sistemi bibliotecari del territorio metropolitano.

L’ Avviso prevede il finanziamento fino a un massimo del 75% della spesa preventivata e permette di sostenere non soltanto l’acquisto di libri, ma anche, tra le tante, la fondamentale informatizzazione dei sistemi di gestione dei testi; l’avvio di sistemi di prestito a domicilio per anziani e disabili; l’attivazione di laboratori digitali e produzione di booktrailer.

Il tutto garantirebbe una migliore fruizione da parte degli interessati e anche l’avvicinamento di nuovi utenti al mondo della lettura e della cultura.

Ci auguriamo che, come avvenuto già in occasione del Bando Regionale del 2019, l’Amministrazione Comunale della Città di Locri intenda cogliere l’occasione in particolare per l’opportunità di informatizzare il Catalogo Bibliografico dei testi già presenti nella Biblioteca Comunale “G. Incorpora”, oggi inutilizzabili per l’assenza di un elenco.



Una biblioteca moderna e funzionante può rappresentare anche un luogo di confronto e aggregazione agendo da volano per la rinascita e il prestigio di quella che viene considerata Città a vocazione culturale oltre che turistica e che vanta nelle sue radici magnogreche personalità del calibro di Zaleuco, Nosside, Eunomo, Timeo, Senocrito, Teano e tante altre.