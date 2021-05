BANDIERA BLU SIDERNO Fragomeni:”Volano per turismo e commercio”

R. & P.

“E’ una grande soddisfazione vedere il nome di Siderno fra i 201 Comuni meritevoli del titolo di Bandiera Blu. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che arriva per la seconda volta consecutiva nella nostra città, un titolo da esibire con orgoglio e propagandare al massimo, soprattutto considerando che lo hanno ottenuto appena due Comuni nella provincia di Reggio Calabria. Siderno Bandiera Blu significa avere a disposizione un importante volano per le nostre attività turistiche e commerciali. Viviamo, per fortuna, un periodo di riscoperta dei valori del rispetto per l’ambiente, della sostenibilità, della tutela dell’immenso patrimonio naturale delle meravigliose coste e dei mari del nostro Paese.

Una rinnovata vocazione ecologica per la quale ognuno di noi deve dare il suo contributo, affinché non si riduca soltanto a moda passeggera, ma bensì a progetto strutturale e lungimirante, dove l’Ambiente non sia più soltanto un contorno decorativo della nostra economia, ma il principio fondamentale di un nuovo modello di sviluppo. Sono certa che il rispetto dei criteri necessari a diventare e restare Bandiera Blu sarà premiato dai turisti che ‘sceglieranno’ sempre più numerosi Siderno:adesso tutti al lavoro per migliorare la nostra città e sfruttare al massimo questa grande opportunità”.

Così la candidata sindaco a Siderno, Mariateresa Fragomeni.