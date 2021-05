R. & P.

ROCCELLA IONICA – È con immenso orgoglio che il Porto delle Grazie – Marina di Roccella annuncia il conseguimento della Bandiera Blu degli Approdi, anche per l’anno 2021.

Il Marina di Roccella taglia l’ambito traguardo per il quinto anno di seguito, dopo essere stato il primo (e allora unico) porto turistico, in Calabria e Sicilia, a ottenere il prestigioso riconoscimento internazionale, rilasciato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Per la spiaggia del Comune di Roccella Jonica, invece è ben la diciannovesima volta.

L’Amministratore Unico di Porto delle Grazie S.r.l., Fabio Filocamo, tiene a dire che “il successo di un riconoscimento di tale lustro è il risultato di un lavoro costante, negli anni, frutto di visione alta e motivazioni fattive. Merito anche del lavoro delle donne e degli uomini che formano il personale del Marina, per la cura e la passione con cui custodiscono e promuovono i massimi livelli di rispetto dell’ambiente e di sostenibilità dei servizi.

Siamo grati alla FEE per l’attenzione e l’apprezzamento. L’ambito vessillo è un’altra tappa di un lungo viaggio, cui dare seguito, per migliorarsi ancora”. Da quando è stata inoltrata la domanda alla FEE, il Marina ha già promosso altre iniziative, tra cui si citano i due progetti di innovazione portuale e rigenerazione urbana, proposti in partnership con il Comune di Roccella Jonica, soggetto proponente, di recente dichiarati vincitori dal MIT (Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile), con l’aggiudicazione di € 12 milioni per la realizzazione di un “Green Port” e la riqualificazione del “Waterfront”, tra il porto e il paese.

La proposta “Green Port”, per punteggio, è la seconda al Sud e la prima per un singolo approdo; che mira ad essere un modello di smart city sull’acqua, per la tutela di persone e ambiente. Il Marina di Roccella, come ogni altra impresa turistica nel mondo, viene da un anno molto difficile, ma punteggiato anche da qualche soddisfazione: oltre il 50% in più di contratti multi-stagionali, nell’anno del Covid, testimoniano la soddisfazione del cliente.

È stato anche tempo per progettare nuove iniziative e nuovi investimenti: su tutti, un nuovo cantiere nautico, dotato di una gru a ponte, per imbarcazioni fino a 100 tonnellate, dove insediare una Officina dei Mestieri, per dare un nuovo orizzonte formativo, lavorativo e imprenditoriale ai giovanissimi del territorio.

La Bandiera Blu è una certificazione di qualità ambientale, istituita nel 1987 (Anno Europeo dell’Ambiente), volto a premiare le località balneari e gli approdi turistici dotati di visione e politiche alte, in termini di gestione sostenibile. La prestigiosa e rigorosa campagna di selezione mira a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree costiere e delle acque interne attraverso l’attuazione di politiche ambientali attente alla salvaguardia e alla cura del territorio. La campagna è curata, in 73 paesi, in tutto il mondo, dalla FEE, organizzazione non-governativa senza fini di lucro, cui va il ringraziamento della Società per aver apprezzato la qualità di programmi e attività intraprese, anche in un anno così difficile, com’è stato quello appena trascorso.

Nel concorrere all’ambìto vessillo, l’approdo turistico della città jonica ha dimostrato di possedere, rispettare e promuovere i più rigorosi standard del programma Bandiera Blu; come educazione ambientale, partecipazione attiva a iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque reflue, qualità delle acque, accessibilità ad aree pedonali e ciclabili, cura del verde, disponibilità di attrezzature di salvataggio, di dispositivi antincendio e di sicurezza, presenza di certi servizi a disposizione degli utenti, etc..

La Bandiera Blu è riconoscimento di grande lustro che Porto delle Grazie S.r.l. intende condividere con i rappresentanti della Capitaneria di Porto del locale Ufficio Circondariale Marittimo, per la vicinanza e la collaborazione, assicurata in tutte le iniziative ambientali condotte negli anni. Un grazie, soprattutto, ai clienti, ai cittadini e ai tanti visitatori che vorranno aiutarci a tenere, per ogni dove, il porto sempre più pulito e, così impegnandosi, faranno sventolare, sempre più in alto, anche loro, l’amatissima Bandiera BLU.