BANDIERA BLU A SIDERNO Il Corsecom: “Iniezione di fiducia per cittadini e operatori turistici”

Dopo tanti anni la città di Siderno ha ottenuto la tanto ambita Bandiera Blu che anche se in un momento “disastroso” per il settore turistico ,rappresenta pur sempre un’inenzione di coraggio e di stimolo. Proprio in questi giorni gli operatori del settore si stanno adoperando, stanno valutando come muoversi, quali iniziative intraprendere, a chi ,come e quando rivolgersi per cercare di poter riprendere in qualche modo la loro attività. Avere questo riconoscimento senza dubbio rappresenta un motivo in più nel processo di promozione di Siderno e del territorio rafforzato anche del riconoscimento che da anni viene attribuito al vicino Comune di Roccella. Mario Diano Coordinatore delle Associazioni e Operatore Turistico ci tiene a precisare che l’attribuzione della Bandiera Blu al Comune di Siderno e’ il frutto di un’intensa e costante lavoro di squadra .Con il Coordinamento della Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, dell’ing. Lorenzo Sorace collaboratore Tecnico della Commissione Straordinaria ,e il supporto delll’Ing Piero Fazzari responsabile Settore Ambiente del Comune , nel tempo ,azione dopo azione,con accurate ricerche ed interventi,si e arrivati al difficile obiettivo che si era prefissato. Un vivo apprezzamento va fatto alla Consulta Cittadina presieduta da Ersilia Mutari che attraverso le sue Associazioni in particolare quella dell’Areaambiente con il responsabile Dominic Polito ,si è dimostrata sempre disponibile a collaborare con la Commissione Straordinaria. Diano evidenzia che l’attribuzione della Bandiera Blu deve rappresentare un punto di partenza dove tutti insieme e con senso di responsabilità si difenda l’obiettivo raggiunto ma sopratutto si agisca per migliorare e tutelare sempre di più’ l’immagine della Citta,in particolare sotto l’aspetto della pulizia…del verde e della gestione dei rifiuti. L’attribuzione della Bandiera Blu ha molto incoraggiato l’Associazione degli stabilimenti balneari che essendo aderenti all’Associazione Nazionale “Assobalneari”hanno adesso una spinta maggiore a migliorare i loro servizi e la loro organizzazione.A tal proposito il Presidente dei locali stabilimenti Balneari Domenico Figliomeni si augura che la Commissione Straordinaria del Comune appena ricevuto le linee guida da parte della Regione ,si attiverrà affinché i titolari degli stabilimenti, nel rispetto di tutte le norme,possono ,nel più breve tempo, possibile montare le loro strutture.La Segreteria del Coordinamento

