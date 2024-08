R. & P.

MONASTERACE SUPERIORE – Non solo talk, ospiti e formazione ma anche concerti live, spettacoli dal vivo, mostre e local food durante il Work From Italy – Il Festival dei Borghi Mediterranei. L’evento ideato prodotto e organizzato da Search On Media Group e WMF, arriva a Monasterace Superiore il 31 agosto e l’1 settembre: grande l’attesa per i concerti della seconda giornata con artisti di fama come Bandabardò & Cisco, Santino Cardamone, Mimmo Cavallaro e il DJ Skankaman oltre a nuovi ospiti a sorpresa presto svelati. Tra gli eventi imperdibili anche l’Happy Hour insieme a Studio 54 Network che dalle ore 19.00 trasmetterà in diretta da Piazza Celestino Placanica, spettacoli pirotecnici, giocoleria, arte di strada e mostre diffuse, il tutto senza dimenticare la valorizzazione della cultura enogastronomica locale con stand e prodotti tipici. L’evento è ad accesso gratuito ed è cofinanziato al 51% dalla stessa Search On Media Group e al 49% da fondi PNRR, nel contesto del progetto M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience).

Sono la Bandabardò & Cisco, Mimmo Cavallaro e Santino Cardamone i concerti gratuiti che, durante la serata dell’1 settembre, animeranno il borgo di Monasterace Superiore (RC).

Il 31 agosto e l’1 settembre, nel borgo della costa jonica, arriva infatti Work From Italy, il Festival dei Borghi Mediterranei: una due giorni che dedica la giornata del 31/08 a talk e formazione su digitale e AI, e quella dell’1 settembre, a concerti, spettacoli dal vivo, cultura ed enogastronomia locale. Work From Italy – Il Festival dei borghi Mediterranei fa parte di Digital Tourism Fest ideato, prodotto e organizzato da Search On Media Group e WMF e messo a disposizione di Monasterace nell’ambito del progetto M.O.R.E. L’evento, ad accesso gratuito, è cofinanziato al 51% da Search On e al 49% da fondi PNRR.

A partire dalle ore 18.30Un vero e proprio Festival Musicale quello che si terrà durante la seconda giornata del Festival dei Borghi Mediterranei. Al via dalle ore 18.30 con l’Happy Hour insieme a Studio 54 Network che trasmetterà in diretta dalle ore 19.00 da piazza Celestino Placanica: un inizio serata tra musica e free drink grazie alla collaborazione con l’associazione Monasterace for Future e il Birrificio J4. Largo poi, a partire dalle 20.30, ai concerti dal vivo sul palco principale con Santino Cardamone, cantautore folk blues tra i più autentici e rivoluzionari della sua generazione, ad aprire la lineup che animerà la serata con 3 concerti e un DJ Set per una festa lunga tutta la notte.

A seguire, dalle ore 21.30, il concerto di Mimmo Cavallaro, che si esibirà accompagnato da strumenti popolari e gruppi di musica etnica offrendo uno spettacolo autentico che celebra la tradizione e le radici culturali della Calabria. Dalle ore 22.30, il palco principale ospiterà il concerto di Bandabardò & Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, che porterà live il disco “Ultimo Tango” in un’esplosione di energia e tradizione folk. L’accostamento di Bandabardò, celebre per i suoi concerti festosi e la sua inconfondibile carica, e l’icona folk-rock italiano Cisco, offrirà una performance che mescola stili e storie musicali per celebrare le radici della musica folk italiana con un taglio moderno e coinvolgente. Allo scoccare della mezzanotte sarà il turno invece del dj calabrese Skankaman, al secolo Ivan Lentini, ex voce dei Marvanza, che con il suo nuovo progetto artistico farà vibrare il borgo con un DJ set esplosivo.

Non solo concerti: la giornata dell’1 settembre offrirà infatti varie esperienze tra mostre artistiche e culturali, esibizioni itineranti e spettacoli dal vivo, stand di imprese e artigianato locale aperti dalle ore 17.30, fino a momenti più goderecci dedicati alla scoperta dell’enogastronomia locale e del cibo tradizionale.

Tra gli spettacoli, spazio allora all’esibizione del Mangiafuoco, offerta da Studio Bucchino e a cura della compagnia Fire Storm – Tempesta di Fuoco, che affascinerà il pubblico con performance visive mozzafiato ma anche alla performance ipnotica con i tessuti aerei e agli spettacoli di giocoleria offerti da Luxury Restauri e Ristrutturazioni e Nuova Edilizia Vasile, attraverso i quali trampolieri, funamboli e artisti di strada coinvolgeranno il pubblico divertendolo tra i vicoli e le piazze del borgo. A popolare di bellezza Monasterace Superiore saranno anche diverse mostre: dalla mostra “Le Meraviglie del Cosmo”, di Bruno Monteleone che curerà anche l’osservatorio astronomico attivo dalle ore 22.0, alle mostre “Monasterace com’era” e a quella dedicata alle opere di Luigi Lombardo a cura di Pro Loco Antica Kaulon , sino a quella diffusa lungo “la via degli artisti”, realizzata dal collettivo la Repubblica degli Artisti.

In paese sarà possibile anche ritrovarsi al “Terrazza Festival”, messo a disposizione da Associazione “La Pigna”: uno scorcio caratteristico del borgo affacciato sul mare dove si potranno scoprire prodotti tipici locali e godere di musica dal vivo in un clima rilassato.

A precedere l’intensa serata di domenica, un intero pomeriggio, quello di sabato 31/08, dedicato alla scoperta di nuovi strumenti di valorizzazione e promozione di territori, borghi e piccoli centri. A partire dalle ore 17.00 al “Catoio delle idee” presso Monasterace Superiore (RC) tanti gli ospiti provenienti da varie regioni e numerosi i talk in programma: si inizia con il saluto del Sindaco di Monasterace Carlo Murdolo e l’introduzione all’evento di Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, seguito da Giorgio Taverniti, Head of SEO di Search On Media Group, che parlerà di promozione digitale dei territori; spazio poi a Marco Lotito, Innovation Manager della Rete Hubitat, che presenterà le iniziative della rete Hubitat del WMF per creare nuove opportunità nelle comunità locali, mentre Fabio Carrera illustrerà il progetto MIT Design X Venice, volto a sostenere l’imprenditorialità e il ripopolamento di Venezia. Centrale il tema del nomadismo digitale, con Chiara Maria Di Clemente che racconterà il progetto “Monaci Digitali”, pensato per rivitalizzare le periferie, mentre Valerio Cascia di Visit Borgo Salemi esporrà le strategie per valorizzare il borgo siciliano di Salemi. Toccato anche l’importante tema della sanità, con un ospite d’eccezione, Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, che discuterà del futuro della sanità nei borghi, tra disuguaglianze nell’accesso ai servizi (TBC) e quello dell’Intelligenza artificiale, grazie all’intervento di Davide Imeneo, Direttore di Avvenire Calabria, che presenterà un progetto educativo sull’intelligenza artificiale. Tra gli altri interventi anche The Calabreser che illustrerà il proprio progetto digitale, Antonio Centorrino (Aliva), con un focus sull’imprenditorialità al sud e Christian Zuin (Protur Media) con un intervento su impresa e promozione al sud e, infine, spazio alle associazioni del territorio, tra cui Associazioni “La Pigna” e “La Campomarzese” e Pro Loco “Antica Kaulon”, per una tavola rotonda ricca di spunti di riflessione e confronti.

Una due giorni dunque quella di Work From Italy – Il Festival dei borghi Mediterranei che promette discussioni, confronti e approfondimenti, ma anche tanta musica, concerti, divertimento e cultura, il tutto in una location che negli ultimi anni ha incantato sempre più partecipanti e avventori dall’Italia e non solo.