ANTONIMINA – In questo particolare momento storico in cui la nostra Italia soffre insieme al mondo intero, a cento anni dal “Milite Ignoto” , oggi più che mai, soprattutto per le nuove generazioni un Monumento ai Caduti deve far riscoprire il sacrificio e l’amor Patrio per la nostra Italia. Perchè solo ricordando il passato e il sacrificio mortale dei nostri soldati possiamo affrontare il presente con lo spirito di amore e unità Nazionale.

(Cosimo Pelle)