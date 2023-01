BADOLATO BORGO Un’epifania multiculturale per famiglie e bambini

R. & P.

Si è svolta ieri, giovedì 5 gennaio a Badolato Borgo, con una bella e colorata partecipazione, l’iniziativa di comunità “Aspettando l’Epifania” organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” in collaborazione con la Pro Loco Badolato/Unpli Calabria e con il patrocinio istituzionale dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Badolato.

Una epifania multiculturale con una BEFANA sociale, articolata da due momenti speciali per famiglie e bambini/e.

I piccoli cittadini badolatesi accorsi nel borgo hanno potuto incontrare la Befana di “MaMa” per una foto ricordo e per ricevere, oltre ai soliti dolciumi, diversi doni culturali: tanti interessanti libri donati dalla Cartolibreria Prisma di Badolato Marina.

La manifestazione è stata poi caratterizzata da diverse ed animate Tombolate Sociali, realizzate all’interno della Sala Consiliare del Municipio, con tanti bei premi-giochi per tutti/e i partecipanti.

<< È stata – dichiarano i responsabili dell’APS “MaMa” – una bellissima iniziativa. Semplice e divertente. Una piccola iniziativa di comunità. Ci siamo divertiti davvero un po’ tutti, piccoli ed adulti! E poi vedere felici e sorridenti i bambini e le bambine della nostra comunità è una grande soddisfazione. Vogliamo ringraziare il Comune di Badolato e l’assessora alle Politiche Sociali Pia Russo per il patrocinio e supporto istituzionale. Dopo gli anni critici di chiusure generali dell’emergenza Covid, abbiamo voluto riprendere così le nostre attività istituzionali e per questo vogliamo ringraziare anche la Pro Loco Badolato APS per la collaborazione organizzativa ed i due volontari del progetto SCU/UNPLI “Percorsi Mediterranei”. Da sempre – continuano e concludono i genitori del sodalizio badolatese – organizziamo questo tipo di iniziative interculturali e sociali e da anni, grazie anzitutto alla Cartolibreria Prisma ed alle altre cartolibrerie locali, doniamo libri a ragazzi e bambini, a Scuole ed Associazioni locali, credendo ed investendo fortemente in tutti quei processi positivi di socialità comunitaria, solidarietà sociale e di accrescimento interculturale collettivo! Questa nostra BEFANA 2023 è stata anche coloratissima e multiculturale, grazie alla partecipazione attiva del CIR Onlus e del SAI “C’era una volta a Badolato…” con le famiglie migranti beneficiarie del progetto di seconda accoglienza! Erano presenti anche tante famiglie straniere che vivono nel nostro borgo, con bambine coinvolte dall’amica e cittadina italo-tedesca Sonia Simpatico. Grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato. Ci vediamo presto alla prossima Festa di Carnevale 2023! >>.