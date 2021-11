AZIONI CRIMINALI SIDERNO La solidarietà dell’associazione Volo alla sindaca Fragomeni

R. & P.

A CIRCA UN MESE DALLA NEO ELETTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CI TROVIAMO A FAR SENTIRE CHIARA E’ FORTE LA NOSTRA VOCE PER DIMOSTRARE SOLIDARIETA’ E VICINANZA AL SINDACO MARIA TERESA FRAGOMENI E ALLA SUA COMPAGINE GOVERNATIVA.

CI SEMBRA DI ASSISTERE AD UN FILM TRASMESSO PIU’ VOLTE, FILM, CHE AVREMMO FATTO VOLENTIERI A MENO DI RIVEDERE.

IN RIFERIMENTO AGLI ULTIMI EVENTI ACCADUTI NEL NOSTRO COMUNE, PER MANO DI SOGGETTI CHE SICURAMENTE NULLA HANNO A CHE SPARTIRE CON IL POPOLO SIDERNESE, DA SEMPRE LEGATO AL PROGRESSO ED ALLA CULTURA, CI VIENE SPONTANEO ESPRIMERE IL NOSTRO PIU’ PROFONDO RAMMARICO.

SIDERNO HA ORA LA NECESSITA’ DI RIALZARSI DOPO ESSERE SPROFONDATA PER TROPPO TEMPO NEL BARATRO.

ORBENE, PER RISOLLEVARSI IN FRETTA E’ NECESSARIO UNIRE TUTTE LE FORZE POLITICHE ED ASSOCIAZIONISTICHE DELLA CITTA’ CHE FACCIANO SCUDO CONTRO QUESTE MENTI MALSANE E DESTABILIZZANTI CHE VORREBBERO SIDERNO SEMPRE IN GINOCCHIO AL LORO COSPETTO.

PER LUNGO TEMPO SI SONO SPENTE LE LUCI SULLA NOSTRA CITTA’ E CON UN’AMMINISTRAZIONE DEMOCRATICAMENTE ELETTA SI SPERA SI POSSANO RIACCENDERE RIDANDOLE LO SPLENDORE DI UN TEMPO.

L’ASSOCIAZIONE VOLO DUNQUE RIPONE LA MASSIMA FIDUCIA NELL’OPERATO DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE TUTTA, CERTI CHE RIUSCIRANNO A CONDURRE LA NOSTRA CITTA FUORI DA QUESTE TORBIDE ACQUE.

Associazione culturale VOLO