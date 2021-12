Azienda Barone Macrì, importante riconoscimento al concorso internazionale di Lione e al Caseus Veneti

R & P

Un regalo di Natale per tutto il territorio calabrese che può congratularsi con l’Azienda Barone Macrì per aver conquistato l’ennesimo risultato e portato alto il nome della Regione con la qualità dei propri prodotti. A premiare il formaggio Vaccino di Modi con una medaglia d’argento è stata la giuria del Concours International de Lyon 2022. Durante l’edizione di “Cheese & Dairy Products” del Concours International de Lyon, a Limas sono stati degustati 1053 campioni provenienti da 9 paesi. Il concorso sui formaggi ha raccolto 757 campioni e il concorso sui prodotti lattiero-caseari 296 campioni; 320 prodotti sono stati premiati con medaglie e tra questi il Barone Macrì è salito sul podio. «Una medaglia – hanno riferito i giudici- che testimonia la qualità del prodotto e la cura che è stata posta nello svilupparlo». È il pegno che la giuria del concorso lo ha riconosciuto come uno dei migliori della sua categoria.

Un altro premio da mettere sotto l’albero e da vantare nel ricco palmares che in un anno ha regalato premi sul territorio nazionale ed internazionale. «Crediamo fortemente nella qualità delle materie prime e nella nostra terra che ci permette di ottenere prodotti tipici di qualità – ha affermato il titolare Francesco Macrì». «La produzione e la stagionatura del formaggio – spiega Giuseppe Fragomeni, responsabile dell’azienda- sono un processo lungo, lento e naturale in cui, per preservare la genuinità, è fondamentale la qualità del latte, il clima favorevole e un ambiente incontaminato».

La produzione casearia dell’azienda calabrese la ritroviamo vincitrice anche al 3°concorso formaggi di fattoria con il formaggio pecorino (secondo posto) e formaggi pasta dura (argento e bronzo) nella manifestazione Caseus Veneti. Il concorso nazionale è dedicato alle piccole produzioni italiane che da 3 anni si accosta alla grande kermesse dedicata ai prodotti caseari veneti e la Calabria c’è con l’azienda Barone Macrì.

Locri, 10/12/2021

Ufficio Stampa