di Redazione
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha indetto un avviso interno riservato ai dirigenti dell’Area Sanità per il conferimento degli incarichi di Responsabile di Strutture Semplici a valenza dipartimentale o distrettuale (SSD) e di Strutture Semplici interne a UU.OO. Complesse (SS).
L’avviso risulta attualmente attivo ed è stato pubblicato in data 18 maggio 2026.
Dettagli dell’avviso
- Oggetto: Conferimento incarichi di Responsabile SSD e SS
- Destinatari: Dirigenti dell’Area Sanità
- Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria
- Stato: Attivo
- Data di pubblicazione: 18 maggio 2026
- Data di scadenza: 28 maggio 2026
L’iniziativa rientra nelle procedure interne di organizzazione e attribuzione degli incarichi dirigenziali sanitari dell’azienda sanitaria provinciale.
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