AVVIO VACCINAZIONI DI MASSA Sindaci metropolitani a confronto con il commissario Arcuri

R.& P.

E’ tornato a riunirsi questa mattina il tavolo tecnico-operativo fra i sindaci Metropolitani ed il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri.

Mentre continua la campagna vaccinale tra i soggetti di prima fascia, di concerto con la struttura commissariale, i sindaci delle realtà metropolitane hanno condiviso la loro disponibilità a collaborare per l’organizzazione delle reti territoriali necessarie per arrivare pronti alle fasi di somministrazione di massa dei farmaci anti-Covid.

Di questo si è discusso insieme al commissario Arcuri ragionando, soprattutto, sulle possibili soluzioni legate all’installazione di tensostrutture da utilizzare come spazio per le vaccinazioni e sui contemporanei accorgimenti da intraprendere per evitare eventuali assembramenti durante i processi di vaccinazione.

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha, dunque, condiviso la linea, portata avanti collegialmente dai primi cittadini, rispetto alla necessità di concepire e costruire, attraverso un passaggio nella conferenza Stato-Regioni, il miglior raccordo possibile con le strutture sanitarie locali, al fine di favorire una collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni coinvolte nello svolgimento del piano vaccinale e creare quindi le condizioni necessarie per realizzarlo in maniera rapida e sicura.