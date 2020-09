AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO Gli auguri dell’Adda

R. & P.

L’associazione Adda,da anni in prima fila per i Diritti degli alunni disabili,dopo un lungo periodo di sospensione delle attività didattiche,causa Covid,Augura anche se in modo frammentato,frammentazione causata dal non ricevimento di una mozione non accettata dalla Gr proveniente dalla massima assise Istituzionale che e’ il Consiglio Regionale.

Buon anno scolastico,augurando che tutti i ragazzi disabili,possano godere dell’Insegnante di sostegno.

Buon anno scolastico sperando che gli Enti Locali Garantiscono dal primo giorno di scuola,e per le ore stabilite dal piano educativo individualizzato,la figura dell’AEC.

Buon anno scolastico in sicurezza con percorsi non discriminatori.

Buon anno scolastico aspettando il Piano del Diritto allo studio,legge 27/85,in ritardo da 4 mesi!

Buon anno scolastico con il trasporto scolastico garantito.

Buon anno scolastico,sperando,che le precauzioni sul Covid,non creino settarismo ed esclusione degli alunni fragili.

Buon anno scolastico al personale docente,ata e ausiliario perche’ la Scuola dovrebbe essere il primo pilastro dell’inclusione e della socializzazione.

Vito Crea-Presidente Adda