AUTOSTRADA A2 Attivate le prime due stazioni di ricarica elettrica veloce per autoveicoli

CALABRIA, ANAS: SULL’A2 ‘AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO’ ATTIVATE LE PRIME DUE STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA VELOCE PER AUTOVEICOLI

Anas parte attiva per lo sviluppo del piano nazionale per la mobilità elettrica e sostenibileInstallate nelle Aree di Servizio di Cosenza Est e Rosarno EstConsentito il rifornimento simultaneo di più veicoli elettrici e il pieno di energia in meno di 20 minuti Cosenza, 18 dicembre 2020 Attivate due nuove stazioni di ricarica elettrica per autoveicoli nelle aree di servizio Cosenza Est e Rosarno Est, lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.L’installazione rientra nel piano nazionale di riduzione delle emissioni di polveri sottili, previsto dalla normativa europea, per la quale Anas si è resa parte attiva per lo sviluppo per la mobilità elettrica e sostenibile. Anas ha avviato, di concerto con i Concessionari e gli Enti competenti, su alcune aree di servizio, la procedura per l’introduzione anticipata di alcune stazioni di ricarica elettrica veloce per autoveicoli. Con la conclusione dei lavori ogni area di servizio dell’A2 sarà dotata di un numero di stalli compreso tra 4 e 6.L’erogazione del servizio avverrà tramite colonnine di ricarica elettrica di tipo “multistandard” con sistema “Multivendor” che combina gli standard industriali e le tecnologie di ricarica di potenza elevata. Questa modalità di erogazione assicurerà la compatibilità del servizio con tutte le automobili attualmente sul mercato e di prossima generazione ed è stata attualmente attivata nelle aree di servizio di Cosenza Est e Rosarno Est. In itinere, l’ottenimento a breve dei permessi per le Aree di Lamezia Ovest e Cosenza Ovest. In fase di realizzazione per le AdS Galdo Est ed Ovest ed in fase di progettazione esecutiva per le rimanenti stazioni di servizio. Il sistema di ricarica installato del tipo Super Veloce (FAST Recharge) permette il rifornimento simultaneo di più veicoli elettrici e un pieno di energia in meno di 20 minuti. Il pagamento della ricarica avverrà attraverso dispositivi che utilizzano la tecnologia NFC (smartphone, tablet, ecc..) con l’ausilio di applicazioni dedicate, attraverso l’utilizzo di carte prepagate attivate appositamente per la ricarica.Le colonnine super-fast consentono quindi il tipo di ricarica veloce agevolata da applicazioni telematiche in grado di conferire al servizio caratteristiche innovative con lo sguardo rivolto al futuro. Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito ‪800.841.148‬. .