AUTORITA’ PORTUALE Mattiani ha incontrato il commissario Agostinelli

R. & P.

“Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro a Gioia Tauro con il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, che con la Sua grande capacità e competenza sta riuscendo nel difficile compito di rilanciare il Porto di Gioia Tauro dopo anni difficili.

Abbiamo parlato del duro lavoro fatto e degli importanti risultati ottenuti in questi anni, ma anche delle prospettive di ulteriore crescita per l’avvenire. Grazie alle vincenti scelte effettuate, agli oculati investimenti e alla visione programmatica proiettata all’ulteriore sviluppo delle aree portuali e retroportuali, negli anni di gestione del Commissario Straordinario il Porto di Gioia Tauro non soltanto ha finalmente imboccato la strada giusta, ma ha raggiunto, riconfermandolo, il primato nazionale nel settore del transhipment. Sono state realizzate importanti opere infrastrutturali attese da decenni e molti altri investimenti sono già previsti per i mesi che verranno per lo sviluppo della intermodalità e della logistica portuale.

Si è parlato, quindi, delle necessarie opere ferroviarie, ma anche di ZES e di ricadute occupazionali. Un lavoro importante che oggi ci consente di poter guardare al futuro con grande serenità e ottimismo. Con le solide basi gettate si può pensare di far diventare il Porto di Gioia Tauro il volano di sviluppo di una intera Regione e, perché non pensarlo, del Meridione d’Italia.

La Regione Calabria non smetterà di supportare questo processo di rilancio.”

Il Consigliere Regionale

Giuseppe Mattiani